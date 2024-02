Traffico Roma del 21-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione in zona Trastevere all’altezza del Ministero dell’Istruzione su via Emilio Morosini fino alle 17:30 possibili difficoltà per ildi zona altra manifestazione fino alle 18 nel rione Trevi in piazza dei Santi Apostoli anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code proseguono i lavori di notte sulla Cassia bis Veientana tra le 21 e le se la strada sarà chiusa tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare in questa direzione interventi andranno avanti tutte le notti fino al 31 di marzo si lavora di notte anche nella galleria Giovanni XXIII chiusa fino al primo marzo in fascia oraria 22 sei in direzione di via del Foro Italico In collaborazione con Luce Verde infomobilità