Traffico Roma del 21-02-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto dalla redazione rallentamenti e code in diminuzione per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra via Prenestina e nel pomeriggio ho in programma due manifestazioni in zona Trastevere altezza Ministero dell’Istruzione su via Emilio Morosini dalle 15 alle 17:30 e una seconda nel rione Trevi a partire dalle 16 in piazza dei Santi Apostoli possibili difficoltà di circolazione per ildi zona proseguono i lavori di notte sulla Cassia Veientana tra le 21 e le 6 la strada sarà chiusa tra Castel de’ ceveri e raccordo anulare in questa direzione gli interventi andranno avanti tutte le notti fino al 31 marzo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della zia locale di ...