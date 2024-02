Traffico Roma del 21-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in corso una manifestazione nella zona di circonvallazione Ostiense di fronte al dipartimento capitolino mobilità possibili difficoltà per ildi zona fino alle 13 circa nel pomeriggio in programma altre due ma se stazioni in zona Trastevere altezza Ministero dell’Istruzione su via Emilio Morosini dalle 15 alle 17:30 una seconda nel rione Trevi a partire dalle 16 in piazza dei Santi Apostoli possibili difficoltà di circolazione per ildi zona proseguono i lavori di notte sulla Cassia bis Veientana tra le 21 e le 6 la strada sarà chiusa tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare In quest’ultima direzione gli interventi andranno avanti tutte le notti fino al 31 marzo lavori notturni anche all’interno del galleria Giovanni XXIII tra ...