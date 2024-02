Traffico Roma del 21-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto auto in fila per incidente su via Anagnina appena fuori dal raccordo altezza via Renato Salvatori in direzione Grottaferrata bravi code sempre per incidente in zona Tor Bella Monaca su via di Tor Bella Monaca in prossimità di viale Pietro anderloni a che ora ho un altro incidente al quartiere Gianicolense in via delle Fornaci rallentamenti in corrispondenza di via Giuseppe Missori code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro in corso una manifestazione nella zona della circonvallazione Ostiense di fronte al dipartimento capitolino mobilità possibili difficoltà per ildi zona fino alle 13 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio a cura della C Polizia ...