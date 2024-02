Traffico Roma del 21-02-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Salariamolto intenso sulla A24congestionato sulla Nomentana da via Sant’Alessandro a viale Sora Lella per una protesta di Agricoltori con i trattori sulla tangenziale estlento sull’ostiense viabilità lenta sul viadotto della Magliana rallentamenti sulla Colombo e sulla Pontina in direzione centro In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche nella Capitale. domenica prossima, 25 febbraio 2024, ci sarà lo stop al traffico privato in fascia ... (ilcorrieredellacitta)

Luceverde Roma very trovati dalla redazione ancora sostenuto il Traffico lungo le principali arterie stradali della capitale code a tratti e ... (romadailynews)

Tamponamento tra due mezzi pesanti sull'A1, un ferito e traffico a rilento: Tamponamento tra due mezzi pesanti nelle prime ore della mattina di mercoledì 21 febbraio lungo l'Autostrada del Sole, in direzione Roma, tra ...

Protesta trattori, da Roma a Cagliari: agricoltori vanno avanti: Inevitabili le ripercussioni al traffico in zona dove sono confluite diverse pattuglie ... quando è stato deciso di venire a Roma è stato fatto per non tornare a casa con le solite promesse degli ...

Blocco traffico Roma domenica 25 febbraio: chi può circolare e chi no: Blocco traffico Roma domenica 25 febbraio, chi può circolare in fascia verde durante la domenica ecologica e chi no.