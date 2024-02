Traffico di migranti su gommoni di lusso | fermate 12 persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – Erano attivi dal 2022 nel trasporto didalle coste settentrionali della Tunisia a Marsala su ‘di’. Un servizio rapido, agevole, con un massimo di 20 passeggeri. Sono stati definiti “viaggi Vip” rispetto alla tratta deisui barchini di legno e lamiere. Sono 12 gli indagati finiti in manette, di cui 6 italiani e 6 tunisini, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in forma aggravata. L’operazione è frutto di un’ampia attività investigativa, avviata dalle Squadre Mobili di Palermo e Trapani, dal personale del Servizio Centrale Operativo e dalla Sisco di Palermo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, concernente un presunto gruppo ...