Tra i colori vola il Peach Fuzz Addio al viola e al blu navy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quando si pensa di dare nuova vita a una casa bisogna partire dalle basi, ovvero dal colore delle pareti. C’è hi ama il bianco, che mai passerà di moda (e menomale!), e chi invece ama osare di più, scegliere tonalità più o meno accese, più o meno naturali e infine chi si lascia influenzare dalle tendenze del momento. E il 2024 parla chiaro anche in questo senso perché al primo posto, e non poteva essere diversamente, c’è il colore dell’anno scelto da Pantone che per il 2024 è il, un pesca delicato e accogliente perfetto anche per le pareti della casa perché si abbina a diversi stili di arredo, da quelli più classici fino ai più moderni passando anche per quelli minimal. Poi continua il periodo d’oro del verde, soprattutto nelle sue tonalità salvia, marble green e deep sea, mentre perdono punti il rosso accesso, il giallo e l’arancione. Tra i ...