Torta mousse al cioccolato | più di una torta | più di una mousse!

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laalè un dolce irresistibile: molto di più di una, molto di più una! Le racchiude entrambe, potenziandone il gusto all’inverosimile! È uno di quei dessert perfetto per i super golosi. Ha una base di pasta biscotto, ovviamente al cacao e una farcitura cremosa, spumosa, soffice e compatta al contempo, scioglievolissima! Non solo, il suo retrogusto contiene una puntina di caffè che ne stempera la dolcezza. Anche se la resa è davvero raffinata, la preparazione è molto semplice, alla portata di tutte. L’unico difetto, se così si può dire, risiede nel fatto che dovrà sostare per 6 ore in frigorifero in modo da rassodarsi perfettamente. Meglio metterci subito al lavoro, allora. Non perdiamo altro tempo e ...