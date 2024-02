(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Negli ultimi 30 anni il treno che porta a giocare in giro per l’Europa non è passato molte volte da Torino. In un paio di occasioni...

Juric ad alta tensione: tra il ‘duello’ con Cairo e le offerte | CM.IT: Momento delicato per il Torino, il futuro di Juric in bilico: le tensioni con Cairo e le proposte per la prossima stagione In lotta per l’Europa, c’è anche il Torino, eccome. E il calendario da’ l’opp ...

Toromania: tra scontri diretti e ranking Uefa, che occasione per l'Europa!: Negli ultimi 30 anni il treno che porta a giocare in giro per l’Europa non è passato molte volte da Torino. In un paio di occasioni la squadra granata lo ha preso, in altre lo ha perso (come accaduto ...

Toromania: l'Urbano furioso. Ma perché Cairo si è arrabbiato così tanto: Toromania: l'Urbano furioso. Ma perché Cairo si è arrabbiato così tanto Andrea Piva Così stizzito di fronte a una domanda, Urbano Cairo non lo si vedeva da molto tempo. Eppure sembrava essere la sera ...