Torino-Lazio | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è un recupero della ventunesima giornata diA e si gioca giovedì alle 20:45:, diretta tv e. Un recupero che nel frattempo è diventato anche uno scontro diretto per un posto in Europa., che in origine si sarebbero dovute scontrare lo scorso gennaio – i biancocelesti erano impegnati a Riad, in Arabia Saudita, nella Final Four di Supercoppa Italiana, sono difatti separate da un solo punto in classifica. Ciò significa che anche i granata di Ivan Juric sono in lizza per un piazzamento europeo, candidatura rafforzata dal successo di venerdì scorso contro il Lecce, battuto con un netto 2-0 (Bellanova e Zapata). Ricci – IlVeggente.it (Lapresse)Il ...