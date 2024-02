Torino | Juric | «Non mi interessa di Cairo | c’è solo il campo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Ivan, allenatore del, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Lazio. LAZIO – «Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con l’influenza. E’ stata una settimana particolare. C’è poco da dire, li conosciamo e vengono dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna gli è andata male, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a prevalere». INFORTUNI – «Vojvoda non ci sarà, ha avuto un brutto colpo alla schiena. Tameze non riesce ad allenarsi per l’influenza e anche Djidji ha avuto un problema alla caviglia. Serve uno sforzo superiore, andare oltre al dolore per esserci domani. ...