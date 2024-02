(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alla vigilia del recupero contro la Lazio, il tecnico delIvancarica l’ambiente in vista del poker di sfida che può indirizzare la stagione dei suoi: “Dopo la Lazio avremo Roma, Fiorentina e Napoli: vogliamo fare il massimo e sono curioso, sappiamo cheper l’nonogni anno. Sulla carta siamo meno attrezzati e le nostre avversarie sono più abituate, ma voglio che i miei ragazzi sentano le pressioni senza subirle e al Filadelfia si respira una bellissima aria: noi dobbiamo dare una spinta ai tifosi, loro devono appoggiarci“. Poi l’allenatore croato si è soffermato sulle parole di Cairo sul suo futuro: “Non lo sento ogni giorno, ma ciò che conta è soltanto il campo e pensiamo solo alla Lazio. Siamo in emergenza perché Tameze non si è allenato e ...

Torino: Juric, 'Europa Certi treni non passano sempre': "Dopo la Lazio avremo Roma, Fiorentina e Napoli: vogliamo fare il massimo e sono curioso, sappiamo che certi treni per l'Europa non passano ogni anno": il tecnico del Torino, Ivan Juric, carica ...

Torino-Lazio, Juric in conferenza: “Siamo in emergenza. Cairo Non ci parlo ogni giorno”: La Serie A scenderà in campo per il recupero del 21° turno, che prevederà la sfida tra Torino e Lazio, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa ...

Le probabili formazioni di Torino–Lazio: Recupero di campionato per la Lazio che giovedì alle 20.45 affronterà il Torino. I biancocelesti, obbligati a vincere per ridurre il gap dal quarto posto, devono fare i conti con l'infermeria piena.