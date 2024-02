Tony Ganios è morto | fu Pilone nei film di Porky’s | “Sul set | scherzi atroci”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’attoreil 18 febbraio 2024 a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico al quale era stato sottoposto per risolvere un’infezione del midollo spinale.aveva 64 anni ed era conosciuto per aver interpretato Anthony Tuperello, detto, nella trilogia didi, popolare negli anni ’80. La compagna di, Amanda Serrano, ha confermato la morte dell’attore sui social e ha spiegato, in risposta a molti fan che le hanno chiesto delucidazioni, che è successo tutto in fretta. “Non riesco ancora a crederci. È successo tutto così rapidamente. Non stava bene da giorni e me lo aveva nascosto. Quando finalmente me lo ha detto ed è stato ricoverato in ospedale, il suo midollo spinale era gravemente infetto. ...