Tivoli – Rapine e resistenza a pubblico ufficiale | Due arresti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nella giornata del 17 febbraio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato-Guidonia hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale die dall’Autorità Giudiziaria Romena, nei confronti di due donne di 36 e 39 anni. La donna italiana è stata colpita dal provvedimento di carcerazione per aver commesso una rapina in concorso con un’altra persona nel giugno del 2022 all’interno di un mini market a Guidonia, per questo è stata accompagnata presso il carcere di Rebibbia dove dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione. La 39 enne, invece, è stata colpita dal provvedimento di esecuzione della pena di 1 anno di reclusione da scontare aglidomiciliari, per i reati die lesioni commessi in ...