Tiro con l’arco | Europei indoor 2024 | cinque azzurri raggiungono i quarti di finale nell’olimpico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bilancio molto positivo in casa Italia al termine della seconda giornata dei Campionatidicon, in corso di svolgimento a Varazdin (Croazia) fino a sabato 24 febbraio. Il day-2, riservato ai sedicesimi e agli ottavi didi tutti i tabelloni individuali a eliminazione diretta, ha promosso complessivamente 23aiditra le varie categorie. Cominciamo dalolimpico, in cui l’unico a mancare l’obiettivo è stato proprio Matteo Borsani, sconfitto agli ottavi dal croato Adam Gradiscak dopo aver firmato ieri il miglior punteggio assoluto nel ranking round. Avanzano tutti aiinvece Mauro Nespoli e Alessandro Paoli al maschile, oltre al ...