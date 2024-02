Times | Navalny ucciso con pugno a cuore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 12.12 Il leader dell'opposizione russa Alexeiè statocon unal, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, dopo avere passato oltre due ore e mezza all'aperto e a -27 C. Lo scrive ilcitando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net Questi a sua volta parlava di una fonte interna alla colonia penale IK-3: sul corpo dici sarebbero lividi compatibili con questa tecnica. Un'ora al massimo la permanenza all'aperto per i detenuti, ha aggiunto.-