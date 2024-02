Tifosi Al via la prevendita per il match di Ancona

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In pullman e in auto. La trasferta è agevole, il momento è buono e importante, e anche l’orario fa riconciliare con il calcio. Saranno tanti, quindi, idel Rimini che sabato (calcio d’inizio alle 16.15) si accomoderanno nel settore ospiti dello stadio Del Conero per seguire il Rimini nelin casa dell’. E da ieri ibiancorossi possono già acquistare anche il biglietto d’ingresso allo stadio. I tagliandi del settore ospiti, infatti, si potranno comprare fino alle 19 di venerdì sul sito internet www.diyticket.it e nele ricevitorie Sisal autorizzate (a Rimini alla Tabaccheria Pruccoli) al prezzo di 10 euro più diritti di(biglietto intero); 7 euro più diritti di(under 18, donne e over 70). Under 10 ingresso gratuito previa prenotazione al ...

