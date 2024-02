Ti dico un segreto? | la recensione | dentro l’orrore del cyberstalking

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La serie: Tiun?, 2024. Creata da: Liza Williams. Genere: Documentario, True crime. Durata: 1 ora circa/2 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Quando un pericoloso cyberstalker si insinua nei loro account social, tre donne vedono la loro vita cambiare per sempre. Ciò che non sanno è che sono solo una piccolissima parte delle vittime dell’uomo… Ad arricchire il già nutrito (e frequentatissimo) catalogo di genere crime della piattaforma Netflix arriva una docuserie in due parti che porta sullo schermo l’agghiacciante storia di Matthew Hardy, cyberstalker britannico che, dal 2009, ha infestato le caselle di posta di oltre sessanta donne, molestandole tramite Facebook, Instagram e WhatsApp. Tristemente noto per essere stato uno degli cyberstalker più prolifici del Regno Unito, Hardy ha potuto operare quasi ...