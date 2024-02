Thuram | domani l’esito Arnautovic | segnali positivi | Inter Chat LIVE

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Ampio spazio a quanto accaduto ieri sera nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dallo stop di Marcus, per cui si attende ancoradegli esami, al gol della vittoria di Marko. L’attaccante austriaco continua a voler dimostrare affidabilità ...