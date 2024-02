(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'attore, visto in Oppenheimer, aveva supplicato i Marvel Studios per la parte di Ben Grimmè un grandissimo fan dei fumetti e per questo motivo si eraai Marvel Studios per ildi Ben Grimm / LanelThe4. L'attore ha persino incontrato il regista Matt Shakman, ma non ha ottenuto la parte. "È stato un mio grande obiettivo, in un certo senso oltremodo folle, quello di far parte del MCU in qualche modo. Ho conosciuto il regista Matt Shakman per Ben Grimm", ha raccontato a Entertainment Weekly.ha spiegato che la sua breve campagna online per partecipare al progetto gli ha assicurato l'incontro con il …

The Fantastic 4, David Krumholtz si era proposto come La Cosa e ora chiede un nuovo ruolo nel MCU: David Krumholtz è un grandissimo fan dei fumetti e per questo motivo si era proposto ai Marvel Studios per il ruolo di Ben Grimm / La Cosa nel nuovo The Fantastic 4. L'attore ha persino incontrato il ...

Film The Fantastic Four, le novità sul sequel: The Fantastic Four è il film d’avventura e sci-fi in produzione. La trama non è stata confermata, ma si concentrerà sui quattro astronauti che - dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio ...

The Super Hero’s Journey: il viaggio sentimentale di Patrick McDonnell: Dopo Fantastic Four – Full Circle di Alex Ross, la collaborazione tra Marvel e Abrahams Books per la collana Marvel Arts continua con The Super Hero’s Journey, graphic novel di Patrick McDonnell, ...