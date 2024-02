Test Motogp 2024 | Bagnaia un fulmine in Qatar | “La Gp24 migliore in ogni area”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Losail, 21 febbraio- Il mondiale non si vince neipre stagione ma Peccoe la Ducati un segnale lo hanno mandato. Il campione del mondo in carica ha triturato il vecchio record del circuito stabilito pochi mesi fa da Luca Marini e fermato i cronometri su un sensazionale 1’50”952, otto decimi meglio dell’attuale nuovo pilota Honda. E c’è la sensazione che si potesse fare meglio con un secondo tentativo sul time attack, a denotare la forza messa in mostra dalla, la nuova Desmo Ducati che sembra viaggiare molto forte. Già neidi Sepangsi era trovato bene e inc’è stata una seconda conferma. Molto soddisfatto Pecco del lavoro del team e il viatico verso la prima gara della stagione, il 10 marzo proprio a Losail, è buono. ...

