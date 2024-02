Test F1 in Bahrain | la diretta LIVE delle prove | orari TV e dove vederle in diretta e streaming

La Formula 1 è pronta a tornare. Sulla pista del Bahrain , i dieci team della griglia sono pronti a mostrare in azione le nuove monoposto per la ... (sportface)

E’ tutto pronto per il debutto delle nuove monoposto di Formula 1. La mattina del 21 febbraio, a partire dalle 8.00 italiane, i dieci team in ... (sportface)

Cominciano i test , comincia la partita a poker. Prove tecniche di Mondiale al via da oggi in Bahrain sul circuito di Sakhir. L’appuntamento è ... (sport.quotidiano)

Test F1 2024 Bahrain: programma Sakhir, dove vederli in tv, orario diretta: Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio le nuove monoposto scendono in pista a ...

Test invernali Bahrain 2024, tutte le info: date, orari, team, piloti, risultati: Gli orari dei test in Bahrain e i nostri Live Mercoledì 21 febbraio 2024 - Clicca qui per la cronaca della 1° giornata - Live 08:00 - 12:00 - Sessione mattutina 13:00 - 17:00 - Sessione pomeridiana ...

F1 2024. Pirelli: svelate le gomme scelte dai team per i Test prestagionali in Bahrain - Formula 1: Tutte le monoposto sono state presentate e non ci resta che attendere di vederle in pista per la prima volta domani per il primo dei tre giorni di test prestagionali che si terranno sul tracciato di ...