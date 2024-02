Test F1 2024 oggi | come sta andando in Bahrain Duello Verstappen-Leclerc

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sakhir, 21 febbraio– È cominciata ufficialmente inla stagionedi Formula 1. Il Day 1 dei primioffrirà una panoramica su quelle che potrebbero essere le gerarchie in pista ma molto dipenderà dalla volontà dei team di mostrare subito le proprie carte. Ferrari è chiamata al riscatto di una stagione con più ombre che luci e ci sarà grande curiosità sulla coppia Sainz-dopo l’annuncio da parte della Scuderia di Maranello dell’arrivo nel 2025 di Lewis Hamilton. Lo spagnolo ha confermato la volontà di dare il massimo nonostante l’addio annunciato ma molto dipenderà proprio dalla monoposto messa a punto dagli ingegneri del Cavallino. L’uomo da battere sarà sempre Max, campione in carica e pronto a portare a casa il terzo titolo piloti consecutivo e ...

Max Verstappen riparte da dove aveva concluso e si prende la prima mattinata di test , in Bahrain, della stagione 2024 di Formula 1. L’olandese della ... (sportface)

Losail, 21 febbraio 2024 - Il mondiale non si vince nei Test pre stagione ma Pecco Bagnaia e la Ducati un segnale lo hanno mandato. Il campione del ... (sport.quotidiano)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarsi alle ore 13.00 . ... (oasport)

F1: test Bahrain, Verstappen il più veloce a metà giornata davanti a Leclerc: Sakhir, 21 feb. - (Adnkronos) - L'olandese della Red Bull Max Verstappen è il più veloce a metà della prima delle tre giornate di test in Bahrain sul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell'anno in ...

Test a Sakhir – 1° giorno mattina: Terminate tutte le presentazioni delle monoposto, la Formula 1 torna finalmente in azione a Sakhir, in Bahrain, per i tradizionali test pre-stagionali, rimasti sul format di tre giorni: una scelta che ...

Missile nucleare Trident, nuovo flop per la Gran Bretagna: fallito anche il secondo tentativo di lancio: Nuovo flop per le forze armate britanniche. Il test di lancio di un missile Trident lanciato da un sottomarino della Royal Navy è fallito per la seconda volta consecutiva dal 2016. L'ultimo test del ...