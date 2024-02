Terzo mandato | Pd | ' no a ring destra | se la vedranno da soli' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Il governo ha prodotto uno scasso al testo unico degli Enti locali col decreto elezioni. E così facendo sta sfasciando anche la sua maggioranza. Come se non bastasse, sembrano intenzionati a trasformare la commissione del Senato di domani in unsu cui si sfideranno Fdi e Lega. Se sarà così se ladae se ne assumeranno la responsabilità". Così Davide Baruffi, responsabile Enti Locali Pd, commentando l'esito dell'incontro del gruppo di lavoro.