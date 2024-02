Terzo mandato | Pd | ‘destra spaccata | dl elezioni no strumento per affrontare tema’**

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Anche la giornata di oggi dimostra che sulla questione del terzola destra è divisa. Incertezza sulla grandezza dei comuni per cui dovrebbe valere un limite ai mandati, ipotesi di ritiro di emendamenti poi rimangiate. Una confusione totale nella maggioranza”. È quanto emerge al termine della riunione del gruppo di lavoro del Pd.“Sulla questione il Pd ribadisce che il Dlnon è locorretto peril tema, che non si presta al braccio di ferro tra FdI e Lega e che continuerà la propria discussione, avviata l?altro giorno in Direzione, nell?ambito di un dibattito serio e trasparente che deve riguardare gli interessi del Paese, a partire dalla riforma del Testo unico degli enti locali e dalla convinzione che è necessario rafforzare il ruolo e il potere delle ...

Comunque vada, il terzo mandato voluto dalla Lega non ha i numeri per passare (almeno per ora): Gli amministratori locali sono tutti favorevoli al terzo mandato, mentre la segreteria e alcuni parlamentari no. In queste ore sono in corso una serie di riunioni del gruppo di lavoro creato da Elly ...

Terzo mandato, la Lega tira dritto, Romeo: “Non ritiriamo emendamento” | VIDEO: Continua il ‘braccio di ferro’, con il terzo mandato per i governatori di regione sempre più ago della bilancia nella maggioranza, con Massimiliano Romeo della Lega che conferma la decisione di non ...

Lorenzoni contro il terzo mandato: «Il limite esiste per evitare personalizzazione della politica»: In Veneto è tema di grande attualità visto che è coinvolto il presidente Luca Zaia. «La disputa sul terzo mandato dei presidenti di Regione ammorba da settimane il chiacchiericcio politico sulla base ...