Terzo mandato | la Lega non molla la presa | “L’emendamento non si ritira”

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il tavolo per decidere la posizione Pd sul terzo mandato ? “Abbiamo fatto la prima video call, poco fa, e ci aggiorneremo ... (liberoquotidiano)

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Il tavolo per decidere la posizione Pd sul terzo mandato ? ?Abbiamo fatto la prima video call, poco fa, e ci aggiorneremo ... (calcioweb.eu)

"Sarebbe saggio se la Lega lo ritirasse perchè andare alla conta non è utile a nessuno nè alla Lega , nè al resto della maggioranza, quindi aspettiamo ... (quotidiano)

Terzo mandato, Toti avvisa: "Chi piega le regole ne resta vittima": Sull'argomento è intervenuto il presidente della Regione Giovanni Toti, tranchant sul veto al terzo mandato portato avanti da Fratelli d'Italia. "Chi piega le regole di tutti per il vantaggio del ...

TERZO MANDATO, GASPARRI: DOMANI NON SUCCEDE NULLA, SONO GLI ALTRI A ESSERE DIVISI: Roma, 21 feb – “Domani si votano gli emendamenti e non succederà assolutamente nulla: Forza Italia è sempre stata contraria al terzo mandato, ma è legittimo anche avere un’opinione diversa. Domani non ...

Terzo mandato, la Lega tira dritto, Romeo: “Non ritiriamo emendamento” | VIDEO: Continua il ‘braccio di ferro’, con il terzo mandato per i governatori di regione sempre più ago della bilancia nella maggioranza, con Massimiliano Romeo della Lega che conferma la decisione di non ...