Terza categoria | il punto sui campionati con risultati e classifiche Vincono Sporting Forte e SalaVetitia Seravezza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel girone B di Lucca la 18ª giornata (di ritorno) ha visto la vittoria dellodei Marmi 5-1 sul Sant’Alessio con doppietta di Giacomo Macchiarini e reti di Filippo Celentano, Tommaso Salvini e Alessio Barberi. Pareggi esterni per le massarosesi Stiava (1-1 con la Folgor Segromigno nell’anticipo del venerdì, segnando con Simone Bertini) e Bargecchia (2-2 a Marginone sabato facendosi rimontare già a fine primo tempo dopo lo 0-2 a firma Ettore Greco e Filippo Ricci). Altra sconfitta (2-0 a Vorno) per il Retignano. Gli altri: Aquila Sant’Anna-Valfreddana 0-0; Calcistica Popolare Trebesto-Farneta 1-0; Morianese-Veneri 3-0; San Lorenzo-Spianate 0-0. La classifica: Morianese 48; Vorno 41; Valfreddana* 38; Folgore Segromigno Piano 37;dei Marmi ...

No Rest for the Wicked: perché il combat system si avvicina più a Dark Souls che a Diablo - IGN First: ...di vista globale a rendere alcune animazioni molto più leggibili di quanto non sarebbero in terza ... Come se non bastasse, ciascuna "categoria" avrà al suo interno una serie di varianti caratterizzate ...

Riconoscimento ONU a Milano per sostenibilità urbana, ma smog rappresenta sfida: Si tratta del Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development nella categoria ... Milano è risultata la terza città più inquinata al mondo in base ai dati raccolti domenica dal ...

