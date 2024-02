Terribile scontro tra auto e moto nella pista Porsche di Nardò | muore collaudatore 36enne

Un terribile incidente si è verificato sulla pista di proprietà della Porsche che si trova all’interno dell’impianto Ntc di Nardò, in contrada ... (thesocialpost)

Lecce, incidente nella pista Porsche di Nardò: scontro tra un’auto e una moto, morto un 36enne: Terribile incidente nella pista Porsche di Nardò, in provincia di Lecce, oggi 21 febbraio 2024. Violento scontro tra una moto ed una vettura, nell’urto è morto un uomo di 36 anni. Il mezzo a due ruote ...

Incidente con la bici elettrica, Bikemi sospende il servizio per test sulle due ruote a noleggio: Il Bikemi, il servizio di biciclette in sharing del Comune di Milano, è fermo da ieri, martedì 20 febbraio. Igp Decaux, la società che gestisce le due ruote per conto di Palazzo Marino, fa sapere che ...

Incidente mortale nella pista Porsche di Nardò, terribile scontro tra auto e moto: Muore il collaudatore di una moto, i soccorsi si sono rivelati inutili. Il giovane coinvolto sarebbe morto sul colpo ...