Terribile schianto frontale | morta studentessa di 20 anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora un drammatico incidente stradale, ancora una vittima giovanissima. Una ragazza di 20, Maria Letizia Micco, originaria di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio, lungo la strada statale 17, all'altezza di Volturino...

Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità della Val di Non, portando via la vita di un noto ... (thesocialpost)

Altra scia di sangue sulle strade italiane: auto contro trattore a Carapelle , in provincia di Foggia . Un Morto e un ferito (notizie.virgilio)

Un quarantenne la vittima dello schianto sul cavalcavia: Resta invariato seppur tragico il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla SP 238 Trani Corato poco prima dell'accesso al casello autostradale. La vittima accertata è il conducente dell'auto - ...

Empoli, terribile incidente per Niang: cosa è successo: L’attaccante senegalese questa mattina stava guidando il suo super Suv quando si è schiantato con una Fiat in sosta ...

