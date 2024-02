Terra Amara Anticipazioni 22 febbraio 2024 | Puntata Pomeridiana e Serale | Zuleyha in pericolo!

Soap Mediaset: Beautiful, Terra Amara, La Promessa Puntate 21 febbraio 2024: Scopriamo in breve che cosa accadrà nelle puntate delle soap Mediaset che andranno in onda oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, tutte su Canale 5 ma rispettivamen ...

Terra amara appuntamenti 4^ stagione: Lütfiye scopre che Mehmet è Hakan: Come è ben noto Fikret, nelle scorse puntate di Terra amara, ha deciso di lasciare Villa Yaman per andare a vivere da solo insieme a Kerem Ali e la domestica Nazire, colei che praticamente ha ...

Terra Amara, come muore Hakan: Terra Amara, come muore Hakan Che fine fa Hakan in Terra Amara L'epilogo per il personaggio della soap turca.