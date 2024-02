Terna | +2 | 1% tendenziale per i consumi elettrici a gennaio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di energia elettrica in crescita del 2,1% ascorso in Italia rispetto ai valori del 2023. Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ail fabbisogno di energia elettrica è stato pari a 26,7 miliardi di kWh. Ci sono stati segnali di crescita deiindustriali con le imprese energivore che hanno mostrato un +3,5% e del settore dei servizi per i quali l'ultimo dato disponibile, relativo al mese di novembre 2023, ha registrato una variazione positiva del 4,7% rispetto a novembre 2022. Prosegue la crescita della capacità rinnovabile installata: 687 Mw aggiuntivi entrati in esercizio a2024, valore superiore di 389 Mw (+131%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In aumento la produzione di tutte le ...