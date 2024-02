Termini – Tenta di aggredire una turista | Arrestato 35enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ieri pomeriggio (20 febbraio) pattuglie della Polizia Locale hannoun uomo di 35 anni, nei pressi della stazione, responsabile di un’aggressione ai danni di unastraniera. Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante i controlli nella zona, intorno alle 17 sono intervenuti di fronte l’ingresso della stazione per soccorrere una donna, di circa 40 anni, riuscendo a salvarla dall’aggressione in atto da parte dell’uomo, intento a strapparle il cellulare dalle mani, convinto contenesse alcune immagini che lo ritrassero. L’uomo, nonostante itivi di colpire gli agenti per sottrarsi ai controlli, è stato bloccato e tratto in arresto. Questo intervento era stato preceduto poche ore prima da un inseguimento, sempre ad opera di ...