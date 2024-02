«Tenuto al gelo per due ore e mezza | poi ucciso con un pugno al cuore» Ecco come sarebbe morto Alexei Navalny

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non una trombosi, né una «sindrome da morte improvvisa» – le due spiegazioni date nelle prime ore dalla autorità penitenziarie russe – ma neppure un avvelenamento col Novichok.statodai suoi carcerieri con un pungo dritto al, una famigerata tecnica di marchio Kgb, dopo essere stato lasciato alper oltre due ore e. È quanto sostiene il fondatore dell’ong Gulag.net Vladimir Osechkin, che sostiene di aver avuto indicazioni in tal senso da una persona che lavora nella colonia penale sull’Artico dove èl’oppositore del Cremlino. La sua testimonianza è raccolta dal Times. Secondo la ricostruzione di Osechkin, un dissidente russo in esilio il cui sito raccoglie e pubblica le testimonianze di prigionieri e ...