Tennistavolo femminile | l’Italia cede all’India per 0-3 nei sedicesimi dei Mondiali 2024 e dice addio al sogno olimpico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si è fermato contro la corazzata indiana il cammino dela Busan, in Corea del Sud, sede deia squadredi, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre, guidate da Elena Timina, avevano chiuso la prima fase a gironi al terzo posto nel Gruppo 5, centrando comunque la qualificazione aidi finale, dove hanno incrociato l’India, seconda nel Gruppo 1, che si è imposta con un netto 3-0, qualificandosi così per gli ottavi di finale, dove giocherà contro Cina Taipei. Le otto qualificate ai quarti di finale staccheranno il pass per Parigi. La numero 1 azzurra, Nikoleta Stefanova, ha ceduto il passo alla numero 2 indiana, Sreeja Akula, per 0-3 (10-12, 6-11, ...

Tutto secondo pronostico a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo , torneo che promuoverà le prime otto ... (oasport)

A Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo , torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di ... (oasport)

Si fa estremamente complicato il cammino del l’Italia femminile a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo , torneo ... (oasport)

Tennis Tavolo, giornata da incorniciare per TT Biella: Biella Barbera Auto,5; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1. Serie C femminile. Nel secondo concentramento della serie C femminile, con sede a Piossasco, le atlete del Tennistavolo ...

Tennistavolo, A4 Verzuolo: doppio colpo della A2 femminile nel concentramento di Torino: ...femminile che ha visto l'A4 Etea aggiudicarsi entrambi gli incontri in programma. Nel primo match l'A4 Etea (Anna Coates, Stella Frisone, Aleksandra Matrizaeva) ha sconfitto per 4 a 2 il Tennistavolo ...

Tennistavolo: Italia femminile battuta 3 - 0 dalla Corea del Sud nell'esordio dei Mondiali a squadre: Esordio con sconfitta per l' Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo . Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per 3 - 0 alle padrone di casa della Corea del Sud, testa di serie del girone. Debora ...