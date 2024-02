Tennis | Simona Halep commenta l’attesa della sentenza del TAS | “Incubo finito”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In attesa del giudizio definitivo. Il 9 febbraio era terminato il programma processuale dedicato al caso “vs ITIA” presso il TAS di Losanna. Tutto era iniziato allo US Open del 2022, quando l’ex numero uno del mondo del(due-volte campionessa Slam) risultò positiva al roxadustat in un controllo anti-doping per cui è stata prima sospesa e poi squalificata per quattro anni da un tribunale indipendente. Lata rumena ha deciso, quindi, di far valere la propria posizione, ovvero quella di un’assunzione involontaria e inconsapevolesostanza proibita. “Posso dirvi che questa udienza mi ha dato la possibilità di presentare la mia difesa, la mia fiducia è intatta, sarà dimostrato che non ho mai avuto intenzione di doparmi. Credo davvero che verrà fuori la verità e che il giorno ...