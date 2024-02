Tennis | Paolini-Sakkari 6-4 | 6-2 | ora l’azzurra può trovare Rybakina

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non si è lasciata intimorire dall’avversaria Jasmineche nella sfida valida per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai ha avuto la meglio sull’ottava testa di serie Mariain due set. Dopo un primo set in controllo, chiuso sul 6-4, ha poi gestito egregiamente anche il secondo sul 6-2 e si è assicurata l’arrivo ai quarti di finale. Oraaspetta l’esito del match tra Frech eper capire chi sarà la sua avversaria, ovvero la kazaka a meno di clamorosi colpi di scena. Intanto andiamo a rileggere quello che è successo nel match6-4, 6-2: il riassunto del match Crediti foto: FITPFacebookLa numero 1 d’Italia ha inserito la ...

