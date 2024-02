Tennis | distorsione di secondo grado alla caviglia per Alcaraz | ci sarà negli States

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Può tirare un lungo sospiro di sollievo Carlos. Il numero due del ranking mondiale, infortunatosinel suo match di primo turno a Rio de Janeiro contro il brasiliano Thiago Monteiro, non dovrà stare fermo a lungo. La risonanza magnetic a cui si è sottoposto quest’oggi ilta spagnolo ha evidenziato una leggeradi. Nulla di preoccupante per, che sui social ha dato appuntamento all’esibizione in programma il 3 marzo a Las Vegas che precederà il Masters 1000 di Indian Wells. SportFace.