Tennis | Atp Rio | Alcaraz si ritira per infortunio

Matteo Arnaldi viene subito eliminato nel torneo Atp 250 di Los Cabos , in Messico. Il 22enne ligure numero 41 al mondo ha perso al primo turno 4-6 ... (quotidiano)

Flavio Cobolli viene subito eliminato al torneo Atp 250 di Los Cabos , in Messico. Il 21enne fiorentino numero 69 al mondo è stato battuto al primo ... (quotidiano)

Accadde oggi: 21 febbraio 1984, nasce Andreas Seppi: ... il miglior allievo che un coach di tennis possa avere, un pezzo di storia del tennis italiano che ... è stato il primo italiano a vincere un torneo Atp sull'erba ed è arrivato al numero 18 del ranking ...

L'amico Fritz è nazionalista e vota un super - Tour come il golf!: Che tanto ama il golf, che resta lo sport di riferimento per il tennis. ELITE Per facilitare la ... con i 4 Slam, i 9 Masters 1000 e le ATP Finals. "E' davvero una buona idea, penso che dovremmo avere ...

Challenger Pau su SuperTennis, Bellucci agli ottavi. Il programma di mercoledì: Così a inizio 2024 si trovava fuori dalla Top 300 nei Pepperstone ATP Rankings. "Devo vedere più il tennis come un lavoro - ha detto Riedi, come riporta ATPTour.com - , ovvero come qualcosa di ...