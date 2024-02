Tennis | Alcaraz si ritira dal Torneo di Rio | Sinner si avvicina al secondo posto in Atp

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Jannikmette la freccia e punta alnel ranking Atp. L’azzurro ha appena vinto ildi Rotterdam ed è salito al terzodella classifica scavalcando il russo Daniil Medvedev (leggi qui). La sconfitta per ritiro di Carlosal primo turno delAtp 500 di Rio de Janeiro (leggi qui)ora l’altoatesino alnel ranking mondiale. Il ventenne spagnolo, infatti, ha perso in finale l’anno scorso contro il britannico Cameron Norrie e perderà 300 punti: lunedì prossimo il gap trasarà di appena 535 punti. AlMasters 1000 di Indian Wells in programma dal 6 al 17 marzo,– ...

Rio de Janeiro , 21 feb. -(Adnkronos) - Finisce dopo soli due game il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra, montepremi 2.271.715 dollari) per ... (liberoquotidiano)

Rio de Janeiro , 21 feb. -(Adnkronos) – Finisce dopo soli due game il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra, montepremi 2.271.715 dollari) per ... (calcioweb.eu)

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – La sconfitta per ritiro di Calros Alcaraz al primo turno del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro avvicina Jannik Sinner ... (calcioweb.eu)

Tennis, WTA Dubai, Paolini batte Sakkari e vola ai quarti di finale: Jasmine Paolini ha battuto la greca Maria Sakkari in due set (6-4, 6-2 in un'ora e 21 minuti di partita), meritandosi l'accesso ai quarti del torneo in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi ...

Sinner numero 2 al mondo Può accadere già a Indian Wells: ecco come: Il tennista azzurro non si ferma e punta a scavalcare lo spagnolo Alcaraz già nel torneo che si disputerà in California ...

Tennis | Classifica Atp: dopo il ritiro di Alcaraz a Rio, Sinner vede il numero 2: (Adnkronos) – Jannik Sinner mette la freccia e punta al secondo posto nel ranking Atp. L'azzurro ha appena vinto il torneo di Rotterdam ed è salito al terzo posto della classifica scavalcando… Leggi ...