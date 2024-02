Tegola in casa Fiorentina | Kouamé ha la malaria La nota del club

La Lazio potrebbe perdere di nuovo Casale per la sfida di domani contro il Frosinone. Il difensore biancoceleste ieri non si è allenato... (calciomercato)

Tegola in casa Feralpisalò dove a restare ko sarà l’attaccante Compagnon , uno dei migliori per rendimento all’interno della formazione di ... (ilrestodelcarlino)

Tegola per Calzona: Ngonge salta il Barça! I convocati: Cyryl Ngonge salta il Barcellona. L'uomo più in forma del Napoli out per la sfida del Maradona. Non c'è il suo nome nell'elenco dei convocati per la partita di questa sera: "Ngonge non sarà del match ...

Padova, si ferma Palombi. Bianchi e Crescenzi sulla via del recupero: Tegola Palombi per Torrente. La punta biancoscudata ... Più fluida la situazione per gli altri due infortunati in casa padovana, il mediano Nicolò Bianchi e il difensore Luca Crescenzi. Il primo, ...