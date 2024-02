Tassi | attuale scenario predilige obbligazioni corporate e fondi monetari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo il forte calo registrato lo scorso dicembre, pari a circa il 2%, a gennaio i rendimenti di lungo periodo hanno vissuto un naturale rimbalzo, con i Bund tedeschi a 10 anni che sono tornati attorno al 2,2%. Questa correzione di mercato è stata causata da tre fattori principali. Lo scrive Geoffroy Lenoir, Co-CIO Mutual Funds di Ofi Invest AM in una lunga analisi nella quale spiega che “il primo di questi è di natura tecnica, in quanto si lega a nuove emissioni primarie. Infatti, è molto comune che, quando gli emittenti vanno sul mercato per rifinanziarsi (come accaduto a inizio anno), in un momento come quelloin cui la domanda perè molto forte, quotino principalmente titoli a lunga scadenza, andando così ad aumentare la pendenza della coda della curva dei rendimenti”....