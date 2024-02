Tanta qualità e design bellissimi Queste sono le 11 smart tv più intelligenti che puoi comprare adesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le miglioritvla nuova definizione del caro vecchio televisore. I nuovi display piattisempre più grandi, super risoluti e immensamente più sofisticati di un tempo. Quel dispositivo che prima serviva soltanto per guardare i principali canali nazionali si è trasformato in un concentrato di tecnologia in grado di fare (quasi) tutto al posto tuo: dalla tv in streaming al browser di Internet, dalla compatibilità con Alexa alla gestione degli altri elettrodomestici di casa. Presto, complice anche lo sviluppo di Matter, il nuovo linguaggio universale che cambierà il volto dellahome, sarà sufficiente prendere il telecomando (a controllo vocale) e controllare luci, lavatrice, frigorifero, sound bar e impianti audio. Per prepararci a questa transizione, abbiamo deciso di realizzare questa guida per ...