Svolta neve e pioggia | colpo di coda dell’inverno ‘fantasma’ | le previsioni E l’aria ringrazia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – L’anticiclone e il caldo anomalo hanno le ore contate e. Da domani arriva infatti un ciclone in discesa dalla Scozia, che porterà freddo,, con il clou previsto per venerdì. Il lato positivo è che le piogge porteranno un sensibile miglioramento della qualità dell'aria e sono utili per le zone che soffrono ancora di siccità. Giovedìoltre i 1400 metri “Dopo un mercoledì soleggiato e mite, salvi ultimi rovesci al sud, la giornata di giovedì inizierà con qualche rovescio al Nord-Ovest in rapido trasferimento verso il Triveneto: sono attese nevicate sulle Alpi a quote medio-alte per febbraio, oltre i 1400-1500 metri", afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, che conferma l’arrivo di una massa d’aria decisamente meno calda ...