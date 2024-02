Superbike | Albo d’Oro della categoria | Bautista a caccia del terzo sigillo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Mondiale 2024SBK è pronto per tornare sotto alle luci dei riflettori. Ladedicata alle derivate si sta lentamente accattivando sempre più consensi grazie al lavoro incessante dei team in griglia di partenza e di Dorna che sta cercando in tutti i modi di elevare anche questo campionato così particolare ed emozionante. C’è un nuovo regolamento vigente all’interno di questo torneo iridato che vedrà ancora una volta partire Alvaroda campione del mondo: lo spagnolo ha centrato, lo scorso anno, il secondo titolo iridato consecutivo in sella alla Ducati. Tanti gli avversari che tenteranno di detronizzare l’iberico di rosso vestito con Jonathan Rea (Yamaha) e Toprak Razgatlioglu (BMW) accreditati come rivali più accreditati. In questa settimana ripartirà la disputa dalla pista di Phillip Island, in Australia. Un ...