(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La concentrazione di branchi in alcune aree è diventata un pericolo, soprattutto per il bestiame. Si è aperto un dibattito tra chi li considera una minaccia e chi propone di imparare a convivere con questi animali. Il reportage video. Leggi

Un dolce fine settimana per lo sci azzurro. Si gareggiava su due piste da sempre molto amata dagli atleti italiani, con le donne impegnate in ... (oasport)

Meteo, dal 22 febbraio tornano piogge, vento e neve: le previsioni: Durante questa fase sono attese anche delle nevicate sulle Alpi mentre le temperature, durante il fine settimana, caleranno anche al Centro-Sud, tornando così in tutta Italia su valori normali per la ...

Sulle Alpi tornano i lupi ma non tutti sono contenti: Dopo essere spariti per quasi un secol0, i lupi sono tornati sulle Alpi. È una buona notizia per la biodiversità europea, ma la concentrazione di branchi in alcune aree è diventata un pericolo, ...

Meteo, in arrivo un nuovo ciclone: preparatevi al freddo artico: Dopo la giornata di oggi, soleggiata e mite, quella di domani inizierà con qualche rovescio al Nord-Ovest in rapido trasferimento verso il Triveneto: attese nevicate sulle Alpi a quote medio-alte per ...