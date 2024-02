“Sulla pelle della povera gente”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) «Se la politica è in ogni cosa è normale prendersela con la politica per ogni cosa». Pensavo a questa frase grammaticalmente scomposta ma logicamente lineare. Non suona bene all’orecchio, soprattutto di chi non vuol sentire, ma contemporaneamente riesce a riassumere un concetto che può essere capito solo da chi è onesto intellettualmente. In un paese in cui la “forma” pare essere l’unica cosa che conti volevo soffermarmi su quanto, da anni, accade su troppi luoghi di lavoro in tutta Italia. Partendo dell’ennesima morte sul lavoro. Partendo da Firenze. Sia chiaro che chi scrive non ha elementi per esprimere un giudizio puntuale su un fatto particolare. Tra l’altro spetterà a chi di dovere fare luce su quanto accaduto. Ma si potrà ancora esprimere un’opinione partendo da un caso drammatico, come la morte di un lavoratore, per chiedere alla politica, che è in ogni cosa, di battersi ...