Sul caso Navalny Salvini è indifendibile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dice il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo che “in Italia c’è un’ossessione nei confronti diper cui tutto quello che succede bisogna puntare l’indice e la colpa nei confronti die della Lega”. Romeo, ospite della trasmissione Agorà su Rai3, stava rispondendo alle accuse di ambiguità contro la Lega per le sue posizioni passate e presenti su Putin e sulla Russia.ha detto che sul“bisogna fare chiarezza” ma “la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi” Romeo dice anche che “su Putin ha sbagliato tutto l’Occidente” e precisa che il suo partito ha preso le distanze dal presidente russo “il giorno stesso in cui ha invaso l’Ucraina”. Il vittimismo e il diritto al condono sono due costanti dei partiti del governo. Arrogarsi del diritto all’oblio in ...