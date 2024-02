Successo a Bangalore La zampata di Napolitano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ci sono voluti addirittura sette anni e mezzo a Stefanoper tornare a riassaporare la gioia della vittoria sul circuito challenger. Il ventinovenne biellese, che da qualche mese si allena nel Milanese, a Baranzate, al “Cantera Tennis Team“ diretto dall’ex pro Ugo Pigato, vantava, nella personale sala dei trofei, il titolo vinto nel novembre 2016 sul terreno indoor di Ortisei e nulla più. Due giorni fa, sul cemento indiano di, ha chiuso un digiuno durato un’eternità battendo in rimonta il coreano Hong Seong-chan per 4/6, 6/3, 6/3. Nella stessa settimana ha dato prova di tenacia e fame: ben tre incontri su cinque vinti al terzo set, un tuffo a terra con gli occhi luccicanti dopo il punto conclusivo della finale. Emozioni forti, dopo tante sofferenze e poche gioie in dieci anni di carriera. La carriera giovanile sembrava ...

La seconda vita di Napolitano, tra l'India e Milano (con vista top 100): Eppure lui non si è arreso mai, e adesso pare pronto finalmente per raccogliere un qualcosa di più di un successo nelle retrovie. Non è tanto la vittoria nel Challenger di Bangalore (che comunque è ...

Challenger Bangalore: fuori Dalla Valle, ora live Napolitano su SuperTennis: ... eliminato al secondo turno del Bengaluru Open, Challenger 100 di Bangalore, in India, sul duro (...nei momenti clou del match che hanno consentito a Echargui di costruire le fondamenta del suo successo.

Classifica ATP: che salto Darderi! Nardi festeggia il best ranking: Già sicuro dell'ingresso in Top 100 grazie al successo in semifinale, è passato in una settimana da ... La sua trasferta continua in India, a Bangalore, dove è la testa di serie numero 1. Anche questo ...