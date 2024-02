Subito Verstappen davanti a tutti nei test in Bahrain

SUPERLEGA - Il CEO Reichart a Milano per un vertice con De Siervo: Il ceo di A22 Bernd Reichart continua nel suo giro di confronti con i vertici delle principali istituzioni sportive internazionali per illustrare il suo progetto Superlega. Secondo quanto appreso da L ...

Super Formula | Suzuka pre-season Test 2024: Makino svetta sotto il diluvio del Day 1: Il pilota giapponese comanda il primo giorno dei test di Super Formula, caratterizzati dalla forte pioggia. Iwasa subito competitivo, difficoltà per Pourchaire. La stagione 2024 della Super Formula si ...

F1, test Bahrain: l'imperdibile telecronaca in giapponese di Mario Miyakawa. VIDEO: Feb 12:37 Luca Basso – XPB ImagesTerminate tutte le presentazioni delle monoposto, la Formula 1 torna finalmente in azione a Sakhir, in Bahrain, per i tradizionali test pre-stagionali, rimasti sul for ...