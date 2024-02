Su Netflix Alessandro Magno gay con bacio “omo” al suo generale | la Grecia protesta | “E’ falso” video

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Fa discutere, in, e non solo, la narrazione del mito diin versione omosessuale, con tanto di scena digay con il suo fedelissimoEfestione.“Alexander, the making of a god”” (, la creazione di un dio) è un docudrama didiffuso da gennaio sulla piattaforma di streaming e arriva dopo la storia della Cleopatra nera, altra forzatura storica che fu contestata.e la narrazione gay diA di gennaio in molti paesi (tra cui l’Italia) è uscita sula prima stagione della documentaristica di sei puntate diretta dalla regista britannica Lucy van Beek e dedicata appunto alla vita del guerriero greco-macedone ...

